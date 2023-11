Saae oferece atendimento em van itinerante e no térreo da Prefeitura

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), informa que o atendimento oferecido pela autarquia no Rodoviária Shopping está temporariamente suspenso. O prédio, que também abriga outros estabelecimentos, está com problemas estruturais que vem impossibilitando o funcionamento no local.

Como forma de não prejudicar os contribuintes, provisoriamente, o Saae está realizando os atendimentos no térreo da prefeitura e em uma van itinerante, que está estacionada nas proximidades da rodoviária. Além disso, os demais postos de atendimento, na sede da autarquia, no bairro Saudade, e nas unidades da Vista Alegre e no Nove de Abril seguem com funcionamento normal.