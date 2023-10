Saae realiza construção de rede de águas pluviais no bairro Vila Maria

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) iniciou nesta quinta-feira, dia 19, a construção de cerca de 70 metros de rede de águas pluviais na rua Treze de Maio, no bairro Vila Maria. Além da construção da rede, a autarquia também construirá quatro caixas para captação de águas pluviais. A obra atenderá uma demanda da população de muitos anos.

O coordenador administrativo e financeiro do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou o intuito do trabalho. “O objetivo da obra é melhorar a captação de águas pluviais, principalmente, no período das fortes chuvas. Por isso a construção dessa rede se faz tão necessária”, informou.

O vereador do bairro, Marquinho Pitombeira, esteve no local fiscalizando a obra e acompanhando de perto como está sendo realizada.

A previsão de conclusão da obra é de cerca de 20 dias.