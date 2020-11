Saae realiza limpeza na ETA São Sebastião e dez bairros de Barra Mansa podem ficar sem água

Matéria publicada em 22 de novembro de 2020, 11:40 horas

Barra Mansa – Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realização trabalhos de limpeza, higienização e manutenção nos tanques de tratamento da ETA (Estação de Tratamento de Água) São Sebastião, neste domingo (22). A autarquia destaca que as equipes estarão tomando as providências necessárias para realização dos serviços, o mais rápido possível.

A interrupção momentânea no fornecimento poderá ocasionar eventual falta de água nos seguintes bairros: São Francisco; Ano Bom, principalmente nas ruas Ary Parreiras e Abel Galvão; Santa Rosa; Roberto Silveira; Centro, principalmente na Rua Albo Chiesse; Verbo Divino; Jardim América; Monte Cristo; Estamparia e Apóstolo Paulo.

O Saae pede a compreensão dos moradores e a utilização consciente da água até que os serviços sejam normalizados. Em caso de dúvidas, ligue 3512-4333 ou 115.