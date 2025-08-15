sexta-feira, 15 agosto 2025
Saae realiza mutirão de limpeza no Centro de Barra Mansa

Ação noturna higienizou Rua do Lazer, Terminal e Praça da Matriz

by Lívia Nascimento

Equipes atuaram com lavagem dos bancos, pisos, retirada de resíduos e desinfecção dos locais – Foto: Divulgação/Gabriel Borges

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizou na madrugada desta sexta-feira (15), um mutirão de limpeza e lavação em áreas de grande circulação no Centro da cidade. A ação contemplou a Rua Rio Branco (conhecida como Rua do Lazer), o Terminal Rodoviário dos ‘Ex-Combatentes’ e a Praça da Igreja Matriz de São Sebastião.

As equipes atuaram com lavagem dos bancos, pisos, retirada de resíduos e desinfecção dos locais, garantindo mais conforto e segurança para moradores e visitantes. A ação integra o cronograma contínuo de manutenção e limpeza do Saae, que percorre diferentes bairros de Barra Mansa ao longo da semana.

O diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou a importância da iniciativa. “Nossa missão é manter a cidade limpa e bem cuidada, principalmente nos pontos que recebem grande fluxo de pessoas. Esse trabalho melhora a aparência, preserva o espaço público e também contribui para a saúde da população. Realizar este serviço de madrugada é importante para evitar trânsito e não atrapalhar os pedestres no período de grande fluxo de pessoas”, afirmou.

Requalificação e recomposição do asfalto no Verbo Divino

Também na manhã desta sexta-feira (15), o Saae realizou a requalificação e recomposição do asfalto na Rua Prefeito Mário Pinto dos Reis, no bairro Verbo Divino. A ação busca melhorar as condições de tráfego e contribui para a segurança de motoristas e pedestres em um local de bastante movimento por conta dos colégios.

