Volta Redonda – O Saae-VR informou que o temporal que atingiu a região na madrugada desta terça-feira (17) deixou a ETA (Estação de Tratamento de Água) do bairro Belmonte sem energia elétrica durante duas horas. A elevatória do Padre Josimo também sofreu com quedas de energia por causa da chuva.

Os bairros Jardim Amália e Padre Josimo estão sendo os mais afetados pela falta d’água. As equipes já estão trabalhando para normalizar a distribuição de água potável.