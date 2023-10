Saae-VR divulga balanço de ações e projetos concluídos

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) fez um balanço de ações e projetos concluídos durante os primeiros 1.000 dias na atual gestão do prefeito Antônio Francisco Neto, iniciada em 2021. De acordo com a autarquia, já foram entregues 174 melhorias que permitiram ampliar o acesso à água potável, à coleta e tratamento do esgoto, além de reduzir o consumo de energia e proporcionar atendimentos mais rápidos e eficientes.

“Os projetos de água e esgoto do Saae são fundamentais para garantir a saúde pública e a qualidade de vida das pessoas. Esses projetos envolvem a construção, operação e manutenção de infraestruturas para fornecer água tratada e coletar e tratar esgotos. É importante ressaltar que todos foram bem planejados e executados para garantir as necessidades e requisitos dos seus usuários a curto, médio e a longo prazo, proporcionando benefícios para toda a população de Volta Redonda”, explicou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

Nova rede de água

Dentre as principais realizações, destaca-se a instalação da nova rede de água da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, beneficiando cerca de 130 mil moradores dos bairros atendidos pela rede. Segundo PC, foram trocados mais de cinco quilômetros de tubulação, com cerca de R$ 13 milhões investidos, e a obra vai ficar como um legado para a cidade, por acabar com os constantes vazamentos e rompimentos que ocorriam na rede antiga da via.

Somando o novo trecho da Beira-Rio com outras intervenções pela cidade, o Saae-VR construiu e/ou substituiu mais de 26 quilômetros de rede de abastecimento de água em vários bairros. Aliado a isso a autarquia também promoveu mais de 20 melhorias em reservatórios de água (reforma, adequação, construção), além de promover outras ações, como interligação de redes de abastecimento, instalação de novos equipamentos, adequações no sistema, entre outras. No total, foram mais de 80 melhorias para melhorar o acesso à água potável em toda a cidade.

“Além da Beira-Rio, temos outra importante troca de rede de água: a da Rua 33, na Vila Santa Cecília, que era muito antiga e, com a reforma da via, aproveitamos para substituir toda a tubulação por outra de melhor qualidade e durabilidade”, explicou PC, lembrando que todos os investimentos foram realizados paralelamente a projetos que incluíram iniciativas que promovem o uso consciente da água, incentivando práticas sustentáveis.

Reuso

“Um exemplo de sucesso foi o projeto implementado de Água de Reuso, que premiou o Saae em setembro de 2021 com o Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente. O projeto foi desenvolvido na Estação de Tratamento de Esgoto Ronaldo Gonçalves, localizada no bairro Santa Cruz. Além disso, tivemos incentivos para a adoção de tecnologias mais eficientes”, acrescentou o diretor-executivo.

Esgoto

Como forma de investimento no saneamento básico, a coleta e o tratamento do esgoto das residências e de espaços públicos receberam investimentos do Saae ao longo desse período. Foram mais de 3.500 metros de redes que passaram por intervenções como reparos, reformas, manutenções, trocas e adequações de equipamentos, além de construção de novas estruturas.

As estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) também ganharam melhorias e uma nova unidade (com capacidade de tratamento de 10 litros de esgoto por segundo), que foi construída no bairro Três Poços e que beneficia as regiões do Verde Vale e Santa Rita do Zarur.

Outras estações, como a do Santa Cruz, Jardim Vila Rica, Padre Josimo, Parque do Contorno, Parque das Garças, Roma, São Sebastião, Volta Grande IV e Vila Santa Cecília passaram por revitalizações e readequações para melhorarem a operação e garantir o serviço à população.

Obras em andamento

O Saae-VR afirma seguir com as melhoras através da construção de novas redes de água e esgoto no bairro Retiro, interligação de rede de esgoto na ETE Santa Cruz, nova ligação de água na Avenida Belmonte (no bairro de mesmo nome), projeto para construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto no Núcleo Fazendinha (interligando à região do Jardim Caroline), entre outros.

“E vamos começar, em breve, a construir a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro Aero Clube, que terá capacidade de tratar 1.200 litros por segundo, a mesma da ETA Belmonte, e deve ser a solução para a falta d’água em alguns bairros nos dias mais quentes”, explicou o diretor-executivo do Saae.

O projeto da nova ETA acontece em parceria entre prefeitura, Governo do Estado e CSN. A empresa vai ceder o terreno localizado no Aero Clube, enquanto o valor total do investimento, de R$ 180 milhões, será de R$ 90 milhões do Estado, por meio do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano), e R$ 90 milhões como contrapartida da prefeitura.A estação fará a captação e tomada de água, com elevatória de água bruta, tratamento de lodo, elevatória de água tratada, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras.