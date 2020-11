Saae-VR entra em fase final de ampliação de abastecimento de água e coleta de esgoto

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 13:51 horas

Obras incluem reservatório no Açude, rede de abastecimento no São Luiz e outros serviços em diversos pontos da cidade

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) está concluindo, nas próximas semanas, diversos serviços que têm como objetivo a ampliação da oferta de água potável e dos serviços de coleta e tratamento de esgoto em diversos pontos de Volta Redonda.

Um deles é a ampliação da rede que atenderá aos bairros São Sebastião e São Luiz, que está em fase de conclusão, funcionando em tempo parcial para testes. Em poucos dias, a expectativa é que o sistema passe a funcionar em tempo integral.

O Saae-VR também está concluindo a instalação de um reservatório com capacidade para 1,5 milhão de litros de água para ampliar o atendimento a moradores do Açude e bairros próximos. O reservatório vai se somar ao existente, de 500 mil litros, ampliando para 2milhões de litros a capacidade de reservar água para o atendimento ao local.

Trabalhos concluídos

O bairro Três Poços, que tinha problemas frequentes de abastecimento, teve a situação melhorada com diversos serviços de ampliação da rede de abastecimento. O local costuma sofrer com interrupções no fornecimento de água por ser o que se chama de final de linha, estando na extremidade final da rede de abastecimento. A melhoria dessas redes permite um abastecimento mais constante à localidade.

Esgoto

A coleta de esgoto também foi melhorada em diversos bairros de Volta Redonda. São 8,5 quilômetros de redes novas, mas a manutenção dessa rede também traz muito trabalho ao Saae-VR. Zeca afirmou que uma nova rede, com 570 metros de extensão, vai melhorar a coleta no bairro Água Limpa. Os bairros Padre Josimo e Roma também receberam ou estão recebendo melhorias.

No que diz respeito ao tratamento, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Gil Portugal recebeu manutenção recentemente. Além disso, uma estação elevatória agora garante que o esgoto da 207 e bairros próximos seja levado à estação, a maior entre as oito que operam na cidade.

Graças à manutenção contínua e ao fato de ter 35% do seu esgoto tratado, Volta Redonda garante verbas trimestrais de R$ 750 mil do Prodes, que são repassadas quando os equipamentos de tratamento de esgoto passam por inspeção atendendo a requisitos. Há quatro trimestres, a cidade vem recebendo as verbas.

Problemas

Segundo o presidente da autarquia, as pessoas teimam em usar a rede de esgotos para se desfazerem de resíduos que deveriam ser colocados no lixo, como absorventes, preservativos e até pedaços de plástico de embalagens e brinquedos.

— Cabelos também ajudam a entupir a rede, mas nesse caso temos que reconhecer que é mais difícil evitar, já que eles caem enquanto a pessoa lava a cabeça — diz Zeca.