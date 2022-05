Saae-VR investe em obras de grande porte para melhorar abastecimento de água

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 17:59 horas

Autarquia vem ampliando a capacidade de reservatórios, construindo subestação de energia e promovendo manutenções preventivas na rede

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) está investindo na modernização de equipamentos e sistemas de abastecimento e distribuição de água em diferentes bairros de Volta Redonda. Entre as melhorias estão a construção de uma nova rede de água na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio; ampliação de reservatórios em alguns bairros; e até a construção de uma subestação de energia para melhorar o sistema de bombeamento de água para o complexo Vila Brasília.

Na Beira-Rio, ao todo são 4.614 metros de rede adutora de água potável ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Um investimento no valor de R$ 13 milhões e que beneficiará cerca de 130 mil habitantes. A previsão é que até o fim do ano, o serviço melhore e, consequentemente, haja a redução de problemas de abastecimento.

A autarquia também ampliou a capacidade de reservatórios nos bairros: Açude I, II, III e IV, Laranjal, Siderópolis, Jardim Esperança e parte do bairro Sessenta, melhorando o sistema de arrecadação e distribuição de água em diversos pontos.

Rede vai ampliar fornecimento de água no Roma

O Saae retomou a construção de 4.686 metros de rede de água potável na região do bairro Roma. A obra ficou parada por dois anos e vai beneficiar cerca de 60 famílias que vivem no Núcleo Santa Bárbara, na divisa do município com Getulândia, distrito de Rio Claro. A previsão para conclusão do serviço, que inclui instalação dos hidrômetros, é de quatro meses. O investimento, em torno de R$ 580 mil, melhora a qualidade de vida da comunidade e elimina riscos de doenças causadas pela falta de água potável.

Construção de nova subestação de energia

A nova subestação de energia elétrica que está em construção no pátio da secretaria de Infraestrutura (SMI), no Retiro, servirá para estabilizar as tensões elétricas entregues pela concessionária de energia, e assim garantir um funcionamento satisfatório da elevatória de água potável que atende os bairros Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Belo Horizonte e Verde Vale.

Programa de manutenção preventiva em redes de esgoto

Além do fornecimento de água, a autarquia iniciou em abril um programa de manutenções preventivas em redes coletoras de esgoto da cidade. O objetivo é minimizar os impactos causados pelo tempo (muitas redes são antigas e feitas inadequadamente) e pelo mau uso ou danos causados por chuvas, erosões e outros acontecimentos.

“Todos os investimentos que temos feito são para melhorar o abastecimento de água e resolver problemas antigos, tudo isso com base em um planejamento implementado desde o início do governo Neto. Com isso, estamos reduzindo o número de ocorrências, aumentando a segurança das estruturas e equipamentos e evitando novos transtornos. Estamos garantindo a cidadania de muitos moradores. É mais qualidade de vida para a população”, destacou o diretor executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o “PC”.