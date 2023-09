Sábado é dia de multivacinação em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Encerrando a Campanha de Multivacinação, no próximo sábado, 16 de setembro, Angra dos Reis abrirá nove unidades de saúde para que crianças e adolescentes menores de 15 anos possam colocar em dia sua caderneta vacinal. O objetivo da Secretaria de Saúde é aumentar a cobertura vacinal deste público, uma vez que os imunizantes são uma das medidas de saúde pública mais eficazes para evitar doenças e salvar vidas.

Das 9h às 16h estarão funcionando a ESF Balneário; Clínica da Família Centro; ESF Japuíba 2 e 3; ESF Belém, Clínica da Família da Jacuecanga, ESF Monsuaba; ESF Bracuí; Clínica da Família Parque Mambucaba e ESF Provetá. Para ser vacinado, basta que o menor compareça, acompanhado do responsável, à unidade de saúde mais próxima, levando cartão de vacina e documentos pessoais como CPF e Cartão SUS.

Estarão disponíveis as seguintes vacinas: pentavalente, pólio inativada (VIP), pólio atenuada (VOP), pneumocócica 10, meningocócica C, meningocócica ACWY, tríplice viral, DTP, HPV e as contra febre amarela, hepatite A, rotavírus e influenza.