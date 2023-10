Sábado é o Dia D da Vacinação Antirrábica em Angra

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde promove neste sábado (7) o Dia D da Vacinação Antirrábica. Das 9h às 16h, sete pontos de vacinação vão ofertar o imunizante contra a raiva a cães e gatos saudáveis, com mais de três meses. A vacina é gratuita e obrigatória, pois protege contra a doença, que pode ser transmitida a humanos.

A vacina estará disponível no Parque Mambucaba (Campo da Gringa); Frade (Praça da Rua São Sebastião); Belém (Posto de Saúde); Japuíba (Praça da Porteira e CEM); Centro (praça General Osório); e Monsuaba (praça). Em caso de chuva, a vacinação será transferida e uma nova data será comunicada.

Como levar os animais à vacinação?

A orientação da administração municipal é que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los. Gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. Vale ressaltar que as seringas e agulhas utilizadas na campanha são descartáveis e que não serão cedidas vacinas para aplicação em casa.

Com a ação, a Secretaria de Saúde inicia uma ampla campanha que percorrerá os bairros da cidade entre os meses de outubro e novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.

A agenda de vacinação será divulgada semanalmente nas redes sociais da prefeitura. A expectativa é que 20 mil animais sejam vacinados no município.

Aqueles que preferirem, podem levar o animal para vacinar na Secretaria de Saúde, que fica no Balneário. Para isso, porém, é necessário agendar pelo telefone (24) 3377-4025. Pessoas que possuem 10 animais ou mais podem solicitar a vacinação em domicílio, pelo mesmo número de telefone.

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NOS BAIRROS

SEGUNDA-FEIRA – 09/10

– Sapinhatuba 1 (perto da rodovia)

– Sapinhatuba 2 (perto da rodovia)

– Sapinhatuba 3 (perto da rodovia)

– Garatucaia (praia)

– Cantagalo (entrada do bairro)

– Parque Mambucaba (praça da Rua 18 e Campo da Gringa)

– Serra D’Água (rua principal)

– Pontal (perto do posto de saúde)

– Gamboa do Belém (perto do posto de saúde)

TERÇA-FEIRA – 10/10

– Marinas (perto do posto de saúde)

– Parque das Palmeiras (perto da praça)

– Balneário (quadra)

– Portogalo (praça)

– Água Santa (entrada do bairro)

– Ribeira (praça)

– Belém (praça em frente ao posto de saúde e campo de areia)

– Parque Mambucaba (próximo ao CIEP e próximo à Escola Frei Bernardo)

QUARTA-FEIRA – 11/10

– Morro da Glória 1 – abrangendo Morro do Peres (Condomínio da Glória)

– Morro da Glória 1 (antiga Garagem)

– Balneário (quadra)

– Caputera 1 (perto do posto de saúde)

– Caputera 2 (perto da Igreja Católica)

– Banqueta (Condomínio Vale da Banqueta, posto de saúde e ponto final)

– Vila Histórica (praça)

– Boa Vista (quadra)