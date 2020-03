Sábado Família Mulher e Feira das Mina Preta são atrações do Horto de Porto Real neste sábado, 14

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 10:31 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), promove no próximo dia 14, a partir das 14h, no Horto Municipal, o Sábado Família Mulher. O evento é em alusão ao Dia Internacional da Mulher e irá reunir diversas atrações como: apresentações de música, dança, atividades recreativas (Secretaria de Esporte e Lazer); tendas informativas (Secretaria de Saúde); oficina de turbantes e artesanato (Frente Nacional de Combate ao Câncer) e sorteio de brindes.

O prefeito Ailton Marques comentou sobre as atrações preparadas para em comemoração ao Dia da Mulher. “Também marcam presença no evento: a “Feira das Mina Preta”; Feira de Artesanato e auricoloterapia (ramo da acupuntura que trata de doenças físicas e mentais por meio de estímulos nas orelhas) com a terapeuta e bióloga, Gabriella Pedrosa. O evento vai contar ainda com Baile Charme com Anderson Smith. Será um dia repleto de atrações para toda a família”, concluiu Ailton.

“É o primeiro Sábado Família do ano e a SMECT não poderia deixar de prestar uma singela homenagem às mulheres de Porto Real. Vamos reunir atividades diversas, levando diversão e arte à população. Vale a pena participar”, declarou o secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino.

O Sábado Família Mulher acontece na data mencionada, das 14h às 19h, no Horto Municipal, situado à Rua Fernando Bernardelli, nº 692, Centro.