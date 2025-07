Saiba como garantir ingresso gratuito para a Expo VR 2025 em Volta Redonda

Volta Redonda – A Expo VR 2025 será realizada nos dias 1, 2 e 3 de agosto, na Ilha São João, em Volta Redonda, com uma programação que inclui apresentações culturais, palestras, exposições empresariais e shows. As atividades começam às 10h e ocorrem em diferentes espaços, como a Vila Cultural, a área de negócios e as praças gastronômicas.

Logo pela manhã, o público poderá acompanhar apresentações artísticas em tendas temáticas. Os participantes foram selecionados por meio de edital promovido pela organização da feira.

“A proposta da Expo é gerar pertencimento. A gente quer que o público veja a sua cultura representada ali, desde o início do dia até os grandes shows da noite. É um evento que nasce da escuta da cidade e que entrega visibilidade para quem antes era invisível”, afirmou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

A partir das 14h, será aberta a área de negócios, com mais de 120 estandes de empresas, prestadores de serviços, instituições de ensino e empreendedores. Haverá ainda palestras e mentorias promovidas pelo Sebrae.

“A Expo também é uma feira de oportunidades. Além de entretenimento, ela entrega conteúdo e desenvolvimento econômico. Queremos conectar pessoas, marcas e conhecimento em um mesmo espaço”, disse Pançardes.

Na área de alimentação, estão previstas três praças gastronômicas com diferentes tipos de oferta: food trucks, barracas com comidas típicas da região e restaurantes locais em parceria com a Abrasel.

“O visitante vai poder almoçar, curtir um show local, conhecer uma marca, fazer networking, jantar e ver um show nacional, tudo no mesmo lugar. A estrutura é de um grande festival, com acesso gratuito e para todos os públicos”, declarou Pançardes.

Com entrada gratuita mediante pulseira inteligente, a programação inclui shows de Mumuzinho (01/08), Cátia Valois e Zeca Baleiro (02/08) e IZA (03/08), com início previsto a partir das 21h, segundo a organização.

O evento é gratuito, mas o acesso exige cadastro prévio no site www.expovr.com.br/ingresso e o uso de uma pulseira inteligente personalizada.