Saiba onde vacinar seu animal contra a raiva em Barra Mansa

Barra Mansa – A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa está realizando a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos acima de 03 meses de idade (em boas condições corporais). Nos dias úteis, a vacinação está sendo feita em uma unidade móvel. Até quinta-feira (14), o trabalho acontece no distrito de Amparo. A campanha também vai ser realizada nos fins de semana (dias 16, 17, 23 e 24 de setembro), em unidades de saúde, clínicas veterinárias, unidades móveis e escolas, em vários bairros, das 8 às 16 horas.

Depois, do dia 18 ao dia 22, serão aplicadas as doses remanescentes do final de semana nos locais que estiverem precisando e possuírem um número grande de animais, como fazendas ou chácaras. Para solicitar a vacinação, basta entrar em contato com a Vigilância em Saúde Ambiental pelo número (24) 3512-0722.

Entre os dias 25 e 29 de setembro, a campanha acontece nos distritos de Cafarnaum e Antônio Rocha. Por fim, nos dias 04, 05 e 06 de outubro a vacinação vai ser realizada nos bairros Moinho de Vento e Km 100.

A médica veterinária, Millena Borges, enfatizou que a vacinação antirrábica é importante porque se trata de uma doença infecciosa provocada por um vírus e transmitida pela saliva do animal contaminado. “Uma zoonose transmitida aos seres humanos tem um altíssimo nível de letalidade”, alertou.

Quem for levar o animal para a vacinação deve ter pelo menos 18 anos de idade, sendo necessário portar o cartão de vacinação do animal com informações do ano passado. A pessoa que não conseguir levar o animal dentro desse período pode levá-lo na Clínica Veterinária Municipal, localizada no bairro Santa Rosa.