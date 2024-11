Samba da Jurema é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio

Sul Fluminense – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) entregou nesta quarta-feira (20), o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro ao evento ‘Samba da Jurema’, um dos mais tradicionais da região Sul Fluminense. A homenagem foi entregue durante evento que aconteceu no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. O projeto de lei proposto por Jari foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Rio e sancionado pelo governador Cláudio Castro.

O Samba da Jurema nasceu da necessidade de resolver as questões financeiras da Comunidade Omariô de Jurema, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. Hoje o evento se tornou referência na região, atraindo pessoas de todo o Sul Fluminense.

“O Samba da Jurema é um evento que entrega entretenimento cultural que qualquer outro evento promete, com a diferença que é feito exclusivamente por voluntários e tem 100% da renda revertida para a comunidade. Talvez esta seja a grande diferença: ele é feito com muito amor”, destacou o deputado estadual Jari.

O evento é beneficente e ajuda, além da Comunidade Omariô, outras instituições, como Apae Volta Redonda, SOS Barra Mansa, Tenda Espírita Pai Cambinda, Aldeia de Umbanda Caboclo Sultão das Matas e Escola Municipal Quilombola de Santana Irmã Elizabeth Alves. O evento também conta inúmeros artistas e artesãos que até então, não tinham lugar para expor seus produtos e apresentar sua arte.

Do Samba da Jurema nasceu também o Juremeiros, grupo que começou sendo um encontro de amigos músicos em prol da causa e a partir do evento solidário, alçou outros voos logo após as primeiras edições. O evento serviu de palco para enaltecer o talento dos músicos que já atuavam no segmento há anos. O Juremeiros se transformou na primeira “orquestra” do samba no Sul Fluminense. Com menos de um ano de formação, eles receberam o Troféu Melhores do Ano como grupo revelação 2018, promovido pelo apresentador da Band, Taí Braz, e ganharam o troféu na categoria música, no II Prêmio Dandara e Zumbi dos Palmares. Ao todo, ao longo dos anos, somam mais de 200 mil pessoas em seus shows.