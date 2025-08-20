quarta-feira, 20 agosto 2025
Samba da Jurema faz edição de arraiá com forró e ação solidária

Festa no domingo (24) em Barra Mansa terá shows, comidas típicas e recreação infantil; renda é revertida para projetos sociais

by Lívia Nascimento

Volta Redonda – As festas juninas chegam ao fim, mas a alegria, o sabor e o calor humano dessa época permanecem no ar. O período mais esperado do ano é marcado por comidas típicas irresistíveis, música, dança e aquele clima de encontros e reencontros que traz boas memórias. É nesse cenário que o Samba da Jurema encerra a temporada de 2025 das “festinhas” com uma edição inédita: o Arraiá do Samba da Jurema.

E já que o amor do brasileiro pelas festas juninas é uma unanimidade, elas foram oficialmente estendidas no calendário até o fim de agosto. Por isso mesmo, neste domingo (24), a partir das 11h, o Espaço J.Charme vai se transformar em uma verdadeira quermesse.

O evento promete um domingo inteiro de festa, reunindo o melhor da cultura popular em um formato especial. E como é arraiá, vai ter forró, e como é Samba da Jurema, é lógico que vai ter muito samba raiz e pagode 90. As atrações vão celebrar a diversidade da música brasileira: o forró do grupo Rasta Sandália e a roda de samba dos Juremeiros. Os intervalos serão animados pelo DJ Gustavo Peixoto.

O evento beneficente é conhecido por sua famosa roda de samba que dura muitas horas e não deixa ninguém parado — e assim continuará sendo. Nada muda! “Como o arraiá é nosso, é lógico que vai ter samba, samba raiz, pagode e muita ‘na palma da mão’”, diz o organizador voluntário do evento, Davi Tedesco.

A programação ainda conta com a charmosa Mostra de Economia Criativa Cordel de São Roque, com Moda, Arte e Fé. As tradicionais barracas típicas vão oferecer: Pizza frita (APAE Volta Redonda); Acarajé, salsichão, milho verde e sanduíche de pernil (Casa Jurema); Batata e mandioca frita e isca de peixe (Galpão Cultural/Samba do Mulato); Pipoca (Instituto Dagaz); e Tortas e doces (SOS Volta Redonda). As doações de alimentos feitas nos ingressos solidários serão distribuídas entre as instituições participantes e também para a Casa Rosa Acolhimento Diário.

Os pequenos sempre serão bem-vindos e, por isso, haverá uma área dedicada à recreação infantil com a turma do Anima Aí.

Os ingressos já estão à venda no Sympla e nos pontos de venda físico, no formato de Ingresso Solidário, a partir de R$35 + 1 kg de alimento não perecível ou brinquedo novo. A renda arrecadada será revertida para apoiar os projetos.

Com reconhecimento oficial como Patrimônio Imaterial Cultural de Volta Redonda e do Estado do Rio de Janeiro, o Samba da Jurema reforça mais uma vez seu papel de promover cultura, inclusão e solidariedade — agora em ritmo de forró e samba.

SERVIÇO:

Evento: Samba da Jurema
Data: 24 de agosto de 2025
Horário: a partir das 11h
Shows: Rasta Sandália e Juremeiros
DJ: Gustavo Peixoto
Local: Espaço J.Charme, R. Antônio Elias Arbex, 771 – Boa Vista III, Barra Mansa/RJ

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/arraia-do-samba-da-jurema-vista-seu-xadrez/305627

Ingressos solidários nos pontos de venda físicos: R$ 35,00 + 1 kg de alimento não perecível ou 1 brinquedo novo

Outras informações: redes sociais do Samba da Jurema ou (24) 988156313

Pontos de venda:

BARRA MANSA

ATAME + Mula Manca

{Segunda a Sexta, das 9h às 18h30 | Sábado, das 9h às 13h}

Rua Orozimbo Ribeiro, 28 – Centro (em frente à Estação Ferroviária)

RESENDE

Cia do Pelo

{Segunda a Sexta, das 10h às 18h | Sábado, das 10h às 15h}

Rua Gulhot Rodrigues, 118 – Loja 2 – Campos Elíseos

VOLTA REDONDA

A Fornada Pães

{Segunda a Sexta, das 10h às 19h | Sábado, das 10h às 13h}

Avenida Dezessete de Julho, 276 – Aterrado

MIT Burger

{Terça a Domingo, das 19h às 23h}

Avenida Dezessete de Julho, 248 – Aterrado

 

