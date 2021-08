Samu de Angra dos Reis tem nova sede

Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 13:43 horas

Localizado em uma área estratégica o espaço vai agilizar atendimentos

Angra dos Reis – O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Angra dos Reis já está instalado na sua nova sede, na Avenida Francelino Alves de Lima, Japuíba. O local é estratégico, fica ao lado da rodovia Rio-Santos e próximo ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e à UPA. A cerimônia de inauguração aconteceu na tarde de segunda-feira (2) e contou com a presença do prefeito Fernando Jordão, do vice-prefeito Christiano Alvernaz, secretários e dos vereadores Luciana Valverde (líder do governo), Titi Brasil, Jane Veiga, Henrique Obina, Rubinho Metalúrgico e Marquinho Coelho.

A nova sede do Samu é uma realização da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade / Secretaria Executiva de Obras. O espaço tem 886,44m² de área construída, que inclui seis dormitórios, duas salas de regulação, auditório para cursos e treinamento com capacidade para 40 pessoas, pátio para cinco ambulâncias, etc.

– Vai melhorar a qualidade do nosso serviço, é um ambiente salubre, que irá proporcionar melhores condições de trabalho para os funcionários, oferecer mais dignidade. Aqui vão ficar baseadas duas ambulâncias brancas, que fazem transporte eletivo de pacientes, e duas ambulâncias do Samu, uma avançada e uma básica, que fazem o atendimento nesta região – explicou Kátia Adriana Teixeira Silvestre, responsável técnica de enfermagem do Samu.

Durante a cerimônia, o prefeito fez questão de convidar os funcionários para irem à frente e agradeceu o trabalho que eles desempenham diariamente na cidade.

– Vocês não fazem diferença de quem é o paciente. Vão em cada cantinho da cidade. Muito obrigada por vocês salvarem vidas no nosso município – destacou o prefeito, que em troca recebeu de presente dos funcionários uma camisa do Samu.

O secretário de Saúde, Glauco Fonseca, lembrou que a nova sede vai proporcionar mais agilidade no atendimento dos chamados.

– Entregamos essa nova casa com muito carinho. Com uma base localizada no meio do município esperamos atender os munícipes o mais rápido possível – afirmou o secretário.

A nova sede do Samu foi abençoada pelo pastor Eliseu e recebeu o nome da médica e ex-vereadora, Cássia Caldellas, falecida há alguns meses e que sempre lutou pela saúde do município.

– Agradeço a homenagem e onde a minha filha estiver, estará grata por todo reconhecimento – disse o médico e ex-vereador Amílcar Caldellas, pai de Cássia.

Novidade

As novidades no Samu não param na nova sede. Está sendo adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde um novo sistema que vai monitorar todas as ambulâncias.

– Nosso sistema vai mostrar onde estão nossas equipes e poderemos orientar os motoristas para chegarmos mais rápido aos destinos – explicou Barbosa, coordenador do Samu.

Em cada plantão, o Samu trabalha com pelo menos 18 funcionários. Eles atendem as emergências por meio do telefone 192. No total são seis ambulâncias rodando pela cidade: duas ficam na sede, uma em Jacuecanga, uma no Frade, outra no Parque Mambucaba e mais uma na Santa Casa.