Samuca entrega nova creche no Retiro

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 21:42 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, em cerimônia simbólica por conta da pandemia da Covid-19, entregou a nova creche em tempo integral da cidade, com capacidade para 100 alunos. A unidade fica na Avenida Sávio de Almeida Gama, no bairro Retiro. O investimento foi de R$1.419.046,53. Estiveram presentes a secretária de Educação, Rita Andrade, e a diretora da unidade, Gleise Anna Pimenta.

Na cidade, em 2017, havia 13 turmas de creche em tempo integral. Com a nova unidade, já são 64 turmas com crianças de até 3 anos em tempo integral. Ao todo, são 1.482 crianças que ficam das 7 às 17 horas nos centros municipais de educação infantil.

O prefeito Samuca Silva destacou que essa é a segunda unidade de tempo integral inaugurada pelo atual governo para a educação infantil. “Essa obra foi paralisada no final de 2016. Após entraves, retomamos os trabalhos e conseguimos entregar esse grande investimento para a população. Sabemos da importância da creche em tempo integral para as famílias e para as crianças”, disse Samuca.

Em 2019, foi entregue à população o Centro Municipal de Educação Infantil Maria dos Santos Ribeiro Hygino (Cmei), no bairro Vila Rica/Tiradentes. “Estamos trabalhando diariamente para melhorar a educação de Volta Redonda. Temos um compromisso em educar e cuidar das nossas crianças”, completou Samuca.

A nova creche do bairro Retiro conta com cinco salas de atividades; uma sala multiuso; dois sanitários infantis com área para banho; área para amamentação; fraldário com depósito; sala de professores/reuniões; sala de administração; banheiros acessíveis; cozinha; área de higienização; lactário; pátio coberto/refeitório; playground; entre outros.

A secretária de Educação, Rita Andrade, salientou que a unidade está em funcionamento desde o início do ano letivo de 2020. “Mas, para não atrapalhar a adaptação das crianças, preferimos realizar essa cerimônia de entrega da unidade só agora. A unidade está linda e os quase 100 alunos recebem muito carinho e cuidado”, comentou a secretária.