Santa Casa de Barra Mansa alerta sobre tentativa de golpe

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 10:38 horas

Criminosos entram em contato com as vítimas e solicitam doações em nome da unidade médica

Barra Mansa – A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa emitiu um comunicado na quarta-feira, 22, alertando a população sobre tentativa de golpe envolvendo a prática de crime de estelionato, onde criminosos usam o nome da unidade médica para pedir doações.

De acordo com a assessoria do hospital, os suspeitos entram em contato com as vítimas através de mensagens de texto, se passando por funcionários e pedem dinheiro para que os procedimentos médicos do hospital sejam mantidos.

Em nota, a direção da Santa Casa esclareceu que não recebe recursos financeiros através de doações obtidas em contatos deste tipo e solicita à população que registre denúncias na 90ª DP (Barra Mansa), em caso de suspeitas desse tipo.

”A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa vem, por meio desta nota oficial, informar que algumas pessoas estão recebendo ligações e mensagens solicitando a doação de uma determinada quantia visando ajudar a unidade a manter os procedimentos médicos e institucionais. Essa se trata de uma prática antiga que não condiz com os trâmites do hospital. A orientação é que as pessoas que receberem esse tipo de contato, devem procurar a Delegacia de Polícia mais próxima de sua residência para fazer o registro de ocorrência e jamais compactuar com este crime de estelionato”, esclarece a nota.