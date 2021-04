Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 08:57 horas

Com obras, unidade ganha novos leitos de UTI e centro cirúrgico

Barra Mansa – O Hospital Santa Casa de Misericórdia, receberá um novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI), permitindo o aumento de cirurgias cardíacas, oncológicas, entre outros procedimentos, e contará com novos leitos de UTI, centro cirúrgico e pronto socorro. Recentemente, o local já havia passado por melhorias e expansões para atendimento aos pacientes com Covid-19.

– O pronto socorro está sendo reformado e terá as mesmas características de uma unidade de saúde particular. “O que nós queremos é que o serviço do SUS em Barra Mansa tenha a mesma qualidade e a mesma cara do serviço privado”, destacou o prefeito Rodrigo Drable, durante vistoria à uma das etapas da obra, acompanhado do secretário de Saúde, o médico Sérgio Gomes, o provedor da Santa Casa, o médico Getúlio José Pereira e os vereadores Deco e Bruno Oliveira. As melhorias realizadas permitirão a oferta de procedimentos mais modernos e mais qualidade nos atendimentos médicos e clínicos.

O prefeito destacou que o novo CTI é resultado de um planejamento estratégico de longo prazo. “ O CTI está quase pronto. É importante dizer que as escolhas que nós fazemos na vida são decisivas. Lá atrás, muitas cidades optaram por terem hospitais de campanha que foram desmontados e perderam tudo. Porém, aqui em Barra Mansa fazemos um esforço muito grande na Santa Casa. Nós escolhemos investir na estrutura do hospital. Mesmo nesse momento difícil, pensamos em aumentar a capacidade de atendimento para o futuro e fazer um CTI de qualidade”.

Santa Casa

A Santa Casa também foi contemplada com uma nova sala de procedimento cardíaco, com novo aparelho angiógrafo. De acordo com o prefeito, o município está dobrando a capacidade de atendimento cardíaco, que já era o maior do estado. “O Dr. Sérgio, ao longo dos anos, veio desenvolvendo a AngioBarra que salva tantas vidas. Nesse período, começamos a receber pacientes de outras regiões e com isso nós percebemos a necessidade de ampliar esse serviço. E assim foi feito”.