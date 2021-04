Santa Casa de Barra Mansa inaugura 12 leitos para clínica médica

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 12:46 horas

Barra Mansa – A Santa Casa de Barra Mansa inaugurou 12 leitos para cuidados especiais. O local foi destinado a oferecer aos pacientes estáveis um ambiente mais terapêutico. Além de promover assistência especializada àqueles que demandam mais cuidados da equipe multiprofissional.

O espaço, que beneficiará pacientes do SUS, aumentou seis leitos na clínica médica masculina e seis leitos na clínica médica feminina. Essa conquista faz parte de uma série de mudanças da Santa Casa.

Desde 2018, o provedor e o diretor da Santa Casa trabalham por melhorias no local. Para o diretor executivo, Fernando Moreira, esse aumento no número de leitos demonstra o comprometimento com a saúde e bem-estar dos pacientes.

“Estamos trabalhando para que o nosso hospital continue oferecendo um atendimento de qualidade e os nossos pacientes tenham um local ainda melhor enquanto permanecem em tratamento”, afirmou.

Portanto, agora, a SCBM consegue abrigar 59 pacientes, sendo 31 leitos destinados à área masculina e 28 para a feminina.