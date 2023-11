Santa Casa de Barra Mansa recebe novos aparelhos de ar-condicionado

Barra Mansa – Na manhã desta sexta-feira (17), o prefeito Rodrigo Drable compareceu à Santa Casa de Misericórdia, no Centro, para acompanhar a entrega de 20 aparelhos de ar-condicionado para as enfermarias clínicas. O secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e o diretor executivo da Santa Casa, Fernando Moreira, também estiveram presentes.

O prefeito enfatizou junto à empresa responsável que os novos aparelhos chegassem e começassem a ser instalados já nesta sexta-feira, sendo que o serviço vai ser concluído até a próxima terça (21), proporcionando melhores condições de atendimento no hospital.

– Nós temos sofrido muito com o calor e têm sido recorrentes as reclamações quanto a isso nas enfermarias da Santa Casa que ainda não têm ar-condicionado. As enfermarias clínicas já estão preparadas para receber os novos aparelhos, só faltando a instalação elétrica para garantir o funcionamento deles – informou.

Drable também pontuou que a Santa Casa de Barra Mansa será um dos poucos hospitais que atende o SUS em que todos os ambientes estarão climatizados. “Isso vai garantir um atendimento melhor e mais conforto tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Agradeço o companheirismo e competência do provedor da Santa Casa, Dr. Getúlio Pereira, o diretor Fernando Moreira, nosso secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e toda a equipe”, concluiu o prefeito.

Hospital da Mulher

Também nesta sexta-feira, Drable esteve no Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom, onde foi acompanhado pela diretora da unidade, Priscila Dotta, e a vice-presidente da Comissão da Mulher OAB de Barra Mansa, Daniele Cristina Arantes da Silva. No último sábado (11), houve um problema técnico em um aparelho de ar-condicionado de uma enfermaria, o que causou um curto-circuito.

– Nós fizemos todo o levantamento da parte elétrica para descobrir a causa. Foi um problema interno do aparelho e a parte externa não chegou a ser afetada. Nós também já concluímos a pintura da enfermaria para o setor voltar a funcionar. Seguimos trabalhando para proporcionar o melhor atendimento no Hospital. Todos os dias nós temos que melhorar – disse o prefeito durante a visita.