Santa Casa de Resende começa a realizar cirurgia para corrigir obstrução lacrimal

Resende – A Santa Casa de Resende continua recebendo melhorias e equipamentos que modernizam a unidade para ampliar o atendimento à população. A partir de agora, a unidade é capaz de oferecer a dacriocistorrinostomia, um procedimento de forma gratuita através do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa é a primeira vez na história de Resende em que a cirurgia é oferecida gratuitamente.

O procedimento é realizado para corrigir a obstrução do canal lacrimal, quando alguns pacientes apresentam infecções de repetição e/ou lacrimejamento (chamado epífora), gerando a necessidade do procedimento cirúrgico, que pode ser realizado por via externa ou endonasal, por médico otorrinolaringologista com auxílio de um oftalmologista.

“É sempre importante que nossa rede pública de Saúde possa oferecer mais especialidades e atender a população com o que há de mais moderno na medicina. É um processo em andamento desde 2017, quando tínhamos uma Santa Casa muito perto de fechar. O que ouvíamos era que ela seria fechada em breve. Hoje, temos um hospital moderno e com um atendimento cada vez mais amplo. Agradeço ao secretário de Saúde Jayme Neto e ao diretor da Santa Casa, Kaio Marcio, além dos médicos Camila Chulú e Thiago Gadelha por nos ajudar a tornar realidade a dacriocistorrinostomia” disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Só este mês, a Santa Casa de Resende recebeu novos equipamentos de eletrocardiograma, e inaugurou o Centro de Imagem com o primeiro aparelho de ressonância magnética da rede pública da região.

A unidade também recebeu o início das obras na cozinha, que será transformada em uma cozinha industrial, assim modernizando e adequando de acordo com a demanda que vem crescendo nos últimos anos.