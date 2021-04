Santa Casa faz obras para melhorar atendimento

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 18:33 horas

Entre as melhorias estão os novos leitos de UTI e revitalização de setores do hospital

Barra Mansa – A Santa Casa de Misericórdia está colocando em prática diversos projetos para melhorar o atendimento. O diretor Executivo da unidade, Fernando Moreira, lista as obras. “Os novos leitos de UTI agilizam as cirurgias, atendem melhor o setor de emergências e urgências e toda a alta complexidade do hospital”, destacou.

Os serviços de gastroenterologia foram revitalizados e conta com nova equipe de especialistas, enquanto o Laboratório de Análises Clínicas, antes terceirizado, agora é um setor próprio da Santa Casa, otimizando o tempo de entrega dos resultados. Houve ainda o remanejamento do laboratório para frente do hospital, a fim de melhorar acessibilidade a todos os clientes, pois conta com estacionamento na porta.

РEstamos finalizando as obras de amplia̤̣o da recep̤̣o central, pronto-socorro, conv̻nio e SUS. Essas obras iṛo trazer diminui̤̣o do tempo de espera no atendimento, maior conforto, humaniza̤̣o e seguran̤a tanto aos pacientes, quanto aos profissionais que aqui atuam Рexplicou Fernando.

Novas obras

O diretor executivo também sinalizou que já existe um projeto arquitetônico de reforma e ampliação do centro cirúrgico, que hoje conta com seis salas e passará a ter dez. Há outras obras previstas, como a construção de 20 novos leitos de UTI, a reforma do refeitório, reforma e ampliação da área de descanso para os profissionais de saúde, banheiros e vestiários.

“Também estamos em processo de construção de um Plano Diretor, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2021, que alinhado ao planejamento estratégico, irá proporcionar um crescimento ordenado com diretrizes que atendam às necessidades do hospital”, afirmou.

Ação conjunta

Em relação à atuação conjunta da Santa Casa de Misericórdia com a Prefeitura de Barra Mansa, Fernando Moreira explicou que a parceria proporciona grandes melhorias ao hospital.

O provedor Getúlio José Pereira destaca que o prefeito Rodrigo Drable é sempre pontual com os pagamentos, muito envolvido e presente no dia a dia da assistência aos pacientes do SUS.

Fernando ressalta que nesse momento pandêmico o envio de recursos, por intermédio da prefeitura, tem sido essencial para a manutenção dos serviços prestados aos pacientes. “Hoje nos reunimos frequentemente para tratarmos de projetos inovadores e que possibilitem uma assistência digna e de qualidade à população”, explicou.