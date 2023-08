Santa Cruz e Santa Rita do Zarur ganham gerenciamento de perdas em distribuição de água

Volta Redonda – Uma parceria estratégica entre o Serviço de água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) e a Associação Pró-Gestão das Águas Hidrográficas da Bacia do Rio Paraíba do Sul (Agevap) pretende diminuir as perdas nos sistemas de distribuição de água. Com a assinatura da ordem de serviço realizada na sexta-feira (18), o acordo entre o Saae-VR e a Agevap passa a ter vigência de 24 meses e investimentos da ordem de R$ 1 milhão – valor integralmente custeado pela associação.

O Programa de Gerenciamento de Perdas em Sistemas de Distribuição de Água vai beneficiar diretamente os bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. Lá, o programa vai identificar pontos de vazamentos – assim, será possível fazer manutenções preventivas e corretivas, além de orientar a população sobre o uso responsável da água.

A ideia da implantação do projeto partiu de uma indicação do vereador Edson Quinto. “Em muitas redes urbanas, uma parcela significativa da água tratada é desperdiçada antes de chegar aos consumidores finais. Durante a crise hídrica, em 2021, vimos a necessidade desse projeto, já que o município tem entre 35% e 40% de perdas, e precisamos reduzir esse número”, justificou.