Sarau abre atividades do ‘Setembro Amarelo’ em VR

Volta Redonda – Para celebrar a valorização da vida, o programa de Saúde Mental de Volta Redonda promoveu nesta terça-feira (12) o sarau ‘A Arte Cura a Dor’, no térreo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília. Usuários do setor de Saúde Mental se apresentaram com canções, danças e outras atividades culturais. O evento, de acordo com a prefeitura, marcou a abertura das ações do ‘Setembro Amarelo’, mês dedicado à prevenção do suicídio. O encontrou contou com a participação de familiares, amigos e funcionários da rede municipal.

A enfermeira Paula Cavalcante, que trabalha como apoio técnico do programa de Saúde Mental da cidade, destacou a importância da atividade que promove a valorização da vida.

“Setembro é o mês em que a gente comemora a vida. Então, a ideia é promover essa atividade cultural, um sarau no qual as pessoas podem expor seus talentos, em um espaço de circulação da cidade e onde eles fazem trocas sociais. Além disso, elas terão reforços positivos com frases motivacionais. Essas pessoas que se apresentam hoje são usuários da Saúde Mental e que passam por atendimento em uma das nossas unidades, que é formada por cinco Caps (Centro de Atenção Psicossocial), quatro residências terapêuticas, um ambulatório de Saúde Mental e o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves”, disse.

O cartunista Aramis Coutinho participou do evento e destacou a importância do serviço oferecido pela prefeitura. “Estou muito feliz de estar aqui. É importante a gente cuidar da saúde para não pensar coisas negativas que podem levar à depressão e outras consequências mais graves”, disse ele,usuário da rede municipal de Saúde Mental.

A usuária do Caps Belvedere, Raquel Vieira, foi ao sarau acompanhada do marido, Rondinelle Pereira ,e aprovou a iniciativa. “Está sendo legal a socialização, porque sou antissocial; sou Borderline (transtorno de personalidade). Então o sarau abre um espaço para nós, doentes psicológicos, convivermos com outras pessoas. Eu gosto de estar em grupo no Caps Belvedere, convivo com todas as pessoas e estou mais calma, mais tranquila dentro de casa”, revelou ela, que faz o acompanhamento há três anos no serviço público. O cronograma de atividades pelo ‘Setembro Amarelo’ conta ainda com palestras, seminários e live que acontecerão ao longo do mês.