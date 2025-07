Saúde de Barra do Piraí promove evento pelo Julho Amarelo

Barra do Piraí – Em referência ao Julho Amarelo, o mês de conscientização e prevenção às hepatites virais, a Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promoveu, na manhã da última quarta-feira (23), um evento com ações educativas e serviços de saúde relacionados ao tema no Centro de Especialidades Albert Sabin.

As hepatites virais são infecções que causam a inflamação do fígado e que podem, inclusive, levar à morte se não tratadas. Um dos principais agravantes dessas doenças é que, em muitos casos, podem ser totalmente silenciosas, não apresentando qualquer sintoma. Estudos apontam que mais de um milhão de pessoas vivem no Brasil com hepatite sem saber, por isso a importância da testagem.

As hepatites são divididas em A, B, C, D e E, sendo que as mais comuns no Brasil são A, B e C, sendo que tanto a hepatite B quanto a hepatite C são consideradas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

As maneiras de contaminação das hepatites A e E são por via fecal-oral, ou seja, através do consumo de água ou alimentos contaminados com fezes de pessoas infectadas, enquanto a contaminação das hepatites B, C e D se dá por via sexual ou contato com sangue contaminado (hepatite D só é contraída caso a pessoa já esteja contaminada com hepatite B).

Na ação, a população teve acesso a orientações sobre o tratamento e formas de prevenção das doenças, testagens rápidas para hepatites e outras ISTs, vacinação e informações sobre a importância do diagnóstico precoce.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, comentou o evento, destacando que a testagem, o tratamento e o transporte até a clínica médica são inteiramente gratuitos.

“Este mês nos lembra a importância da prevenção, pois as hepatites podem ser silenciosas e percebidas apenas quando não há mais tempo hábil. A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí oferece gratuitamente os testes diagnósticos para as doenças em todas as Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família do município, além de fornecer encaminhamento para os tratamentos e o transporte dos pacientes até o centro médico, também inteiramente gratuitos”, declarou Cristiano.