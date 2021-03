Matéria publicada em 27 de março de 2021, 11:05 horas

Barra do Piraí- Após receber mais 2 mil doses de vacinas, na manhã deste sábado, 27, o secretário de Saúde, Wagner Teixeira, informou que, em Barra do Piraí, a imunização começa a ir aos bairros barrenses. Em princípio, a partir de segunda, 29, as localidades pilotos serão as Unidades Básicas de Saúde do Parque Santana, Coimbra, Belvedere, Vargem Grande, Oficina Velha, Areal e Parque São Joaquim. São José do Turvo e Califórnia também entram neste primeiro momento.

