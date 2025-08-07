Saúde de Resende muda sistema para agilizar exames pré-cirúrgicos

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende, anuncia um avanço na organização dos serviços de saúde do município, a implementação da nova Linha de Cuidado, Risco Cirúrgico Fácil.

A ação tem como objetivo oferecer mais celeridade e eficiência na realização de consultas e exames preparatórios para cirurgias eletivas, promovendo um atendimento mais humanizado e resolutivo, com atenção especial aos pacientes em condições prioritárias.

O risco cirúrgico é uma etapa fundamental que antecede as cirurgias eletivas, sendo responsável por avaliar as condições do paciente e prevenir possíveis intercorrências durante a cirurgia, através de consultas com cardiologistas, realização de exames de sangue, radiografias e exames do coração.

Com a nova linha de cuidado, todo o processo foi reestruturado, promovendo o acolhimento do morador de Resende, que através de um fluxo ágil, garantirá que o paciente esteja apto para realizar a cirurgia com segurança no menor tempo possível.

A partir do acionamento da linha de cuidado, o profissional de saúde será responsável por verificar a necessidade de consultas e exames complementares, acionando, de forma integrada, os setores competentes para garantir os agendamentos necessários. Terão prioridade de atendimento pacientes com câncer, idosos e casos de urgência.

“Nós identificamos que o processo do risco cirúrgico precisava melhorar e, por isso, nossas equipes estudaram, mapearam os pontos de melhoria e colocaram em prática essa nova linha de cuidado. O objetivo é acolher nossos pacientes e facilitar o acesso ao agendamento de consultas e exames que irão garantir que as cirurgias sejam realizadas de forma segura e o mais rápido possível. Vamos dar atenção especial aos pacientes considerados prioritários, como os doentes com câncer, os idosos e os casos de urgência”, explicou o secretário municipal de Saúde Ricardo Graciosa.