Saúde de Vassouras investe no cuidado do trabalhador

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 12:05 horas

Projeto passou a funcionar nessa segunda, dia 5, e vai atender, em horário diferenciado, moradores que trabalham

Cuidando do trabalhador. Este é o objetivo do Projeto Saúde do Trabalhador, que passou a funcionar nesta segunda-feira, dia 5, na Clínica da Família Dr. Edsneider Rocha Pires de Souza, na Avenida Marechal Paulo Torres, 477, Centro. A iniciativa, da Secretaria Municipal de Saúde, visa ofertar os serviços de atenção primária em saúde, em horários mais flexíveis para o público trabalhador, que não consegue se deslocar até uma unidade de saúde em horário comercial.

Os atendimentos aos trabalhadores moradores de Vassouras acontecem de segunda-feira à sexta-feira, das 17h às 21h. Neste horário estão sendo ofertados serviços de coleta de citopatológico (preventivo); eletrocardiograma (com solicitação médica); consulta médica; consulta odontológica; consulta de enfermagem; vacinação (adulto); curativo; testes rápidos (IST’s, gravidez e Covid-19).

FLUXO

Pacientes destinados aos atendimentos para coleta de citopatológico (preventivo), eletrocardiograma, consulta médica, consulta odontológica e consulta de enfermagem devem realizar o agendamento desses serviços (via whatsapp ou ligação para o número (24) 2491-2609). Para os procedimentos de vacinação (adulto), curativo e testes rápidos, os atendimentos seguem o sistema de livre demanda.

Já os pedidos referentes a realização de exames e encaminhamentos para especialidades, deverão ser deixados pelo paciente, na recepção da Clínica da Família, no dia do atendimento. Esse pedido será enviado à Unidade de Saúde, que ficará responsável pelo agendamento do mesmo, além de entregar os resultados dos exames na casa do paciente, que de posse dos resultados retornará para nova consulta na Clínica da Família.