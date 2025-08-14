Saúde do RJ reduz mortalidade em UTI e economiza R$ 12 milhões com dados

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) anunciou nesta quarta-feira (13), durante o Rio Innovation Week (RIW), a redução da mortalidade em UTIs, que passou de 23,26% no primeiro semestre de 2024 para 21,32% no mesmo período deste ano. A queda de quase 2 pontos percentuais corresponde a 293 vidas salvas. Além disso, a pasta obteve uma economia de R$ 12 milhões com o uso de ferramentas de monitoramento de dados para guiar as decisões.

Os anúncios foram feitos pelo subsecretário de Atenção à Saúde, Caio Souza. A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, que prestigiou o evento, destacou a importância de usar dados na gestão. “A avaliação constante de dados é uma ferramenta poderosa em saúde pública, que adotamos em nossa gestão na pasta. Salvamos vidas não apenas com tecnologia moderna, mas com decisões pautadas por estatísticas consistentes, análise eficaz, propósito, eficiência e atendimento humanizado”, ressaltou a secretária.

No palco 15 do RIW, no armazém quatro, Caio Souza e o médico intensivista do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), Ulisses Melo, participaram de uma apresentação sobre o tema “Dados que salvam vidas”, mediada por Emanuella Rainho, assessora de Inovação da Secretaria de Saúde.

O subsecretário Caio Souza enfatizou a importância de monitorar as informações para salvar vidas. “A qualidade da assistência começa com a mineração dos dados e depois passa pela interpretação dos indicadores. Para isso, a secretaria utiliza de ferramentas tecnológicas, contando com a inteligência artificial, na busca de informações robustas para subsidiar nas decisões. Nosso levantamento indica quase 300 vidas salvas e R$ 12 milhões economizados nos últimos meses, de uma gestão eficiente. Inovar é salvar vidas”, frisou.

Ulisses Melo, por sua vez, complementou que dados bem apurados ajudam na hora de tomar decisões, como na abertura de leitos e na modificação de procedimentos. “É uma estratégia valiosa que salva vidas nas unidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Contribui para melhorar o rumo do atendimento, na aceleração do diagnóstico e no desfecho clínico de sucesso”, declarou.