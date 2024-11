Saúde mental: a grande aliada da qualidade de vida

Volta Redonda – Na busca pelo emagrecimento e pelo estilo de vida saudável, é comum que muitas pessoas concentrem seus esforços principalmente na dieta e nos exercícios físicos. Com muita frequência, a saúde mental é colocada de lado, sendo a última das prioridades durante esse processo. Assim você se trata de maneira cruel, se humilha, ridiculariza e se desvaloriza por conta de um erro ou porque algo não saiu como planejado. Durante processos radicais de mudança, acredita-se na ideia de que quanto maior as exigências, melhores serão os resultados. E todas as vezes que isso acontece você provavelmente se sente pior, menos motivado e desanimado.

Pensando nisso, conversamos com a psicóloga convidada do Desafio Verão, Jéssica Almeida, que integra a equipe multidisciplinar do projeto. Jéssica fala sobre a importância de uma relação mais saudável e amorosa com nós mesmos, além do conceito de autocompaixão, da psicóloga educacional estadunidense Kristin Neff.

“Não tem a ver com autopiedade ou vitimismo. Tem a ver com a forma como você fala com você mesmo. Ser autocompassivo é estar aberto ao próprio sofrimento, com cuidado e compreensão para com o seu eu, uma atitude sem julgamentos em relação às suas vivências. Todos cometemos erros e temos dificuldades, mas mesmo assim agimos como se fosse extremamente negativo quando é vivido por nós”, afirma Jéssica.

Quem deseja emagrecer de maneira saudável precisa incluir o cuidado com a saúde mental. Essa abordagem permite que o processo seja mais leve e menos frustrante, oferecendo ferramentas emocionais que auxiliam na manutenção dos resultados, e tornando a busca pelo bem-estar algo mais pleno e satisfatório.

“Aperfeiçoar a autoconsciência, praticar ‘mindfulness’ e prestar atenção aos diálogos internos em nossa mente. Assim somos mais capazes de compreender nossas próprias necessidades, desejos e limitações, o que ajuda a desenvolver uma relação mais compassiva e gentil conosco. Comece incluindo, no seu dia, pequenos atos de gentileza consigo mesmo e com o tempo, você perceberá uma mudança positiva na relação consigo mesmo e com o mundo”, recomenda a psicóloga.

Autocompaixão

Jéssica Almeida recomenda o livro “Autocompaixão: Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás”, de Kristin Neff, como uma leitura importante para quem deseja saber mais sobre o tema. Segundo a psicóloga, o conceito é muito importante para uma vida mais saudável, de maneira geral.

Estabelecer uma atitude compassiva e gentil em relação a si mesmo todos os dias. Para isso, algumas ações são importantes para começar e manter esse processo em nossas vidas.

“Autocompaixão é como um antídoto fundamental para o seu bem-estar emocional, diz respeito a você tratar a você mesmo com a mesma bondade e gentileza que trataria um amigo querido, se acolher e se respeitar. E fortalecer sua capacidade de lidar com as situações e encontrar um equilíbrio emocional mais saudável”, explica Jéssica.

A psicóloga destaca ainda como podemos aplicar o conceito no nosso cotidiano.

“Desenvolver hábitos de autocuidado é importante para o nosso bem-estar. Organizar uma rotina de sono consistente, praticar exercícios físicos regularmente e alimentar-se de forma saudável, incluir momentos para relaxar e descontrair, meditação, respiração profunda ou hobbies que proporcionem prazer, estabelecer limites saudáveis em relacionamentos e compromissos, colocando em primeiro plano seu próprio bem-estar”, finalizou.