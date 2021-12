Saúde reativará tendas para atender pacientes com gripe em Angra

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2021, 09:30 horas

As estruturas em frente ao HMJ e à UPA estarão prontas para receber à população a partir de domingo (12)

Angra dos Reis – A partir de domingo (12), a população voltará a contar com o atendimento médico nas tendas em frente ao HMJ (Hospital Municipal da Japuíba) e a UPA Infantil. As ações serão diárias das 7h às 19h. A medida é parte do protocolo para conter a crescente procura por atendimento médico em função da gripe e pela proximidade do fim de ano, época em que a cidade recebe grande número de visitantes.

Agentes da Secretaria Municipal de Saúde ressaltam que os moradores continuam sendo atendidos nas tendas do Parque Mambucaba (em frente ao SPA), Centro (primeira entrada do Centro de Referência) e de Jacuecanga (anexa à ESF), também das 7h às 19h. O objetivo da Secretaria de Saúde é, ainda, nos próximos dias, oferecer atendimento médico 24h na unidade do Centro.