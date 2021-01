Prefeitura lista investimentos na Saúde de Resende durante pandemia

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 11:06 horas

Resende- Em balanço divulgado pela prefeitura foram listados os investimentos do município para a Saúde, entre eles, a compra de seis veículos Kwid, monitores cardíacos e ventiladores pulmonares para a UPA, utilizados, no combate a Covid-19, em 2020. O relatório aponta ainda cadeiras e oito aparelhos de ar condicionado destinados ao Hospital de Emergência Sergio Henrique Gregori.

Ainda de acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, os investimentos seguiram no decorrer do ano passado, com a chegada, na cidade, de duas ambulâncias, uma van para o TFD (Tratamento Fora de Domicílio) e dois castromóveis para o cuidado também com a saúde dos animais. Balieiro citou também a compra para a UPA, de monitor, um oxímetro e um aparelho para eletrocardiograma, além de focos cirúrgicos e monitores chegaram para fortalecer a estrutura para a Santa Casa.

– Mesmo com a pandemia o TFD recebeu máquina carregadeira, entre outros, investimentos para o Hospital de Emergência. Os hospitais também ganharam novos equipamentos tecnológicos modernos, como tomógrafo, raio-x, intensificador de imagens, monitor, oxímetro, aparelho para eletrocardiograma, entre outros – listou o prefeito, lembrando que as unidades básicas de saúde também continuaram recebendo melhorias, como foi o caso da UBS do bairro Cidade Alegria, que foi entregue contando com novidades.