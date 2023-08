Sebrae realizou encontro com secretários municipais de Educação do Estado do Rio

Estado do Rio – A educação empreendedora estimula comportamentos empreendedores e competências integradas à construção de projetos de vida e ao trabalho para uma visão de futuro. O Sebrae possui diversos programas, que de forma gratuita, atuam na formação de alunos a professores, desde o ensino fundamental até o superior. Para apresentar as iniciativas e soluções educacionais ao poder público, nesta segunda-feira (28), a instituição promoveu o Primeiro Encontro com Secretários Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo mais de 60 municípios estiveram presentes no evento.

“O nosso Programa Nacional de Educação Empreendedora completa 10 anos em 2023. Já temos firmadas parcerias com instituições públicas e privadas na disseminação do empreendedorismo nas escolas, inclusive com vários municípios que estarão presentes. Mas podemos ir além, temos condições de aumentar nossos parceiros. Nosso conteúdo não foca em montagem de negócio, mas instrui o estudante a planejar a sua vida, ter atitude e praticar o intraempreendedorismo, dentro da escola que estuda, ou futuramente dentro de uma organização ou em outro local de trabalho”, explica Antônio Kronemberger, gerente de Educação do Sebrae Rio.

O evento apresentou atividades que podem estar dentro das estratégias pedagógicas dos municípios, com metodologias que estimulem competências empreendedoras, contribuindo com a busca de oportunidades e ações, estímulo à criatividade e à resolução de problemas. A primeira palestra apresentada foi a “Educação Empreendedora e o futuro do trabalho”. Na sequência, houve uma reflexão sobre a relação entre as competências empreendedoras e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e como esse documento pode contribuir à educação brasileira.

A alimentação escolar é uma política pública de desenvolvimento para os municípios. Esse tema também esteve na programação, assim como dois painéis: um com debate sobre o desenvolvimento territorial via Competências Empreendedoras e outro voltado ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), alinhado à política pública municipal.