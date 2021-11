Secretaria da Pessoa com Deficiência estará nesta sexta-feira no Cras Água Limpa

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 20:19 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) realiza nesta sexta-feira, dia 19, a quinta edição do projeto “Secretaria Itinerante”, implantado no dia 08 outubro, no Vila Brasília. A equipe da secretaria também esteve no Belo Horizonte, Açude e Santa Cruz e nesta semana beneficia os moradores do Água Limpa. O atendimento aos moradores será no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) do bairro, na Rua Siqueira Campos, nº 16, das 9h às 11h30.

O objetivo do trabalho é ultrapassar os limites da sede da SMPD, que fica na Rua 17 de Julho, número 20, no Aterrado. “Fazemos visitas a um bairro diferente de Volta Redonda a cada semana. O objetivo é divulgar o trabalho da secretaria, criada este ano, fazer o cadastramento do público-alvo e conhecer de perto a realidade das pessoas com deficiência e suas demandas para o poder público”, explicou o secretário da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchoa.

Ele acrescentou que os encontros com moradores ocorrem em equipamentos públicos na comunidade. “Firmamos uma parceria com a Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e a maioria dos encontros tem ocorrido nos CRAS dos bairros que visitamos. Na última edição do ‘Secretaria Itinerante’, no entanto, o espaço do CRAS ficou pequeno para receber as pessoas e a reunião ocorreu na Associação de Moradores do bairro Santa Cruz”, contou pastor Washington, comemorando a adesão dos moradores ao trabalho da SMPD e afirmando que este é um incentivo a mais para continuar com as visitas aos bairros.

Ainda este ano, a equipe da Secretaria da Pessoa com Deficiência deve levar os serviços da pasta aos bairros São Luiz, Santo Agostinho. Para quem quiser procurar atendimento na sede da SMPD, na Rua 17 de Julho, no Aterrado, o horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O contato pode ser feito também por telefone: (24) 3339-9031 ou pelo e-mail: [email protected]