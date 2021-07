Secretaria de Assistência Social de Pinheiral dá continuidade às atividades desenvolvidas no CRAS

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 08:21 horas

Unidade segue todos os protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Pinheiral, têm desenvolvido atividades remotas com os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo através dos CRAS. As atividades continuam sendo realizadas regularmente, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19.

De acordo com Patrícia Rivello, secretária da pasta, o serviço vem sendo ofertado remotamente, através de contato telefônico, grupos de Whatsapp e, também, de visitas domiciliares.

“Recentemente estamos iniciando os trabalhos com os usuários de forma presencial e com quantitativo reduzido, ressaltando que quando necessário os equipamentos funcionam com limite reduzido de pessoas. Cabe pontuar que nessa semana estamos disponibilizando os kits de atividades mensais, que são confeccionados pelas orientadoras sociais dos equipamentos e dos usuários”, disse.