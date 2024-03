Secretaria de Assistência Social de Pinheiral recebe veículo do Governo do Estado

Pinheiral – Na última segunda-feira (25), Pinheiral foi uma das cidades contempladas com o recebimento de um veículo 0km pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Patrícia Rivello, esteve presente no Rio de Janeiro para receber das mãos do Governador Cláudio Castro e da secretária de Estado Rosângela Gomes um dos 94 veículos distribuídos pelo governador para fortalecer os serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos municípios, do total de veículos, dois ficarão disponíveis para os abrigos de acolhimento do Estado.

Durante o evento, o governador anunciou o repasse de R$ 12 milhões às secretarias de assistência social dos municípios, disponibilizada por meio da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que tem como uma de suas funções o reforço da parceria com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A cerimônia de entrega contou também com as presenças do Deputado Hugo Leal, autor da emenda destinada à aquisição do carro, entre outras autoridades.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, agradeceu ao governador Cláudio Castro e ao deputado Hugo Leal pela iniciativa e pelo apoio contínuo de expandir os serviços de assistência social na cidade.

“Temos a certeza que este carro desempenhará um papel fundamental em nossos serviços administrativos, melhorando nossa logística e fortalecendo ainda mais o importante trabalho realizado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Minha gratidão a todos os envolvidos nesta entrega”, falou o prefeito.