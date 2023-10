Secretaria de Assistência Social leva assistidos pelo Centro Pop para corrida do Sest Senat

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), proporcionou neste domingo, dia 29, um dia diferente e de socialização para os assistidos pelo Centro Pop. Pessoas que se encontram em situação de rua puderam participar do circuito Sest e Senat de Corrida e Caminhada + Ciclismo, no Sest Senat de Barra Mansa, localizado no bairro Barbará. Além dos atendidos e dos assistentes sociais, a vice-prefeita Fátima Lima, também compareceu à corrida, e ainda servidores da prefeitura. O evento se dividiu em três modalidades esportivas: caminhada de 3km; corrida de 5km e 10km; ciclismo de 10km.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, explicou que a inserção dos assistidos neste evento foi conseguida através do trabalho do prefeito Rodrigo Drable. “A Secretaria de Assistência ganhou 10 abadás para poder participar da corrida do Sest Senat e fomos com nossos funcionários e os assistidos pelo Centro Pop. Agradecemos ao Sest Senat pela gentileza e atenção dada à população em situação de rua, também agradecemos ao prefeito Rodrigo Drable. Esta ação foi possível por causa do empenho que ele tem para com nossa Pasta, assim como todos os demais trabalhadores do governo municipal”, frisou.

Thiago Félix, coordenador do Centro Pop, informou a importância para os que estão sendo atendidos poder realizar ações como a deste domingo. “Para os assistidos do Centro Pop, isso vai além de uma simples corrida, pois ela trabalhará a reinserção social, e também dará uma abertura maior para continuar falando sobre o cuidado com a saúde e a autoestima”, destacou.

Junto a Thiago, estava a assistente social Kenia Machado, que relatou mais sobre os benefícios do dia para os assistidos. “Inseri-los em eventos como este é uma forma de aproximar essas pessoas com a sociedade. Por meio da prática de atividades físicas é possível desenvolver habilidades sociais como cooperação, respeito, solidariedade e empatia”, disse.

A vice-prefeita, Fátima Lima, falou com satisfação sobre a corrida e o que ela trouxe.

– Foi um momento excelente para o esporte em Barra Mansa. Parabenizo o Sest Senat e toda a sua equipe pela bela organização. Estavam todos muito empolgados em participar desse momento de comemoração dos 30 anos do Sest Senat, celebrando 20 anos presente na nossa região. Tivemos presença de várias secretarias municipais e também da Guarda Municipal (GM), e ainda o Sargento Wesley com os atiradores do Tiro de Guerra, que deram apoio no percurso da caminhada e da corrida. Além destes, parabenizo também o Centro Pop, na pessoa do coordenador Thiago e também o assistido por eles que saiu com medalha – comunicou.