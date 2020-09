Secretaria de Educação cria canal no YouTube com atividades para os alunos em quarentena

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 14:39 horas

Barra Mansa– A Secretaria Municipal de Educação lança nesta terça-feira, dia 29, o canal interativo no YouTube com o tema: ‘Do aprender ao ensinar – mãos que constroem conhecimentos dão significado à aprendizagem’ para os alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte do Plano de Estudo Dirigido, dando apoio aos estudantes, que estão com as aulas suspensas, em função da pandemia da Covid-19.

As atividades propostas, de acordo com o secretário municipal de Educação, Marcus Vinícius Braga, serão computadas na carga horária letiva. “Serão 12 opções de entretenimento na playlist com vídeos relacionados ao ambiente escolar”, disse.

Além do canal no YouTube, o Plano de Estudo Dirigido disponibilizará também, a partir do dia 29, um compêndio de atividades interdisciplinares para todas as etapas e mobilidades de ensino, por ano de escolaridade.

– Os responsáveis deverão retirar esse material diretamente na escola em que aluno está matriculado. Aqueles que têm conexão à internet em suas casas poderão acessar o material digitalmente. A intenção é promover autonomia para que os estudantes possam realizar as atividades – disse o secretário.

Ao todo serão oito unidades do Programa de Estudo Dirigido. O material será entregue quinzenalmente nas 68 unidades escolares da rede, abrangendo alunos da pré-escola até o EJA. O conteúdo do PED destinados à Educação Especial foram elaborados pela equipe do Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado). Quando o responsável realizar a entrega do material do primeiro PED já receberá a segunda proposta do programa e assim, sucessivamente.

O PED tem a função de complementação de carga horária e será desenvolvido até que seja autorizado o retorno das atividades escolares presenciais pelas autoridades de saúde.