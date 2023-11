Secretaria de Educação de Barra Mansa aplica avaliação diagnóstica

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa está utilizando o Sistema de Avaliação Alfabetiza RJ, que desempenha um papel de suma importância na elevação da qualidade da Educação Básica. As ações do Sistema compõem o Programa Criança Alfabetizada, instituído pelo Ministério da Educação do Governo Federal.

O principal objetivo é garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do país até o 2º ano do ensino fundamental, e incluem uma avaliação que será aplicada aos estudantes de cada rede municipal do estado. Participarão desse processo avaliativo os estudantes matriculados no segundo ano de escolaridade do Ensino Fundamental, no período de 28/11 a 01/12.

O resultado da avaliação permitirá que o professor revisite sua prática docente adequando-a às necessidades dos estudantes. Desse modo, o Sistema de Avaliação Alfabetiza RJ suscitará, ainda, reflexões e análises pedagógicas dos processos de desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Além disso, os indicadores dos resultados alcançados pelo estado referendam a elaboração de Políticas Públicas de Educação, bem como de ações focadas na melhoria do processo de ensino e aprendizagem em todo o estado.

O secretário de Educação do município, Marcus Barros, falou que a pasta está sempre buscando realizar projetos e avaliações como essa para atender a todos e detectar o que precisa de atenção. “Nossa secretaria realiza as avaliações diagnósticas sistematicamente e essas são de extrema importância para que possamos planejar nosso trabalho, ver quais são os pontos que precisam de atenção e atingir nossas metas, o que contribui para um trabalho bem feito e bem planejado”, finalizou.