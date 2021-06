Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 12:53 horas

Itatiaia- Desde a quinta-feira, dia 17, a Prefeitura de Itatiaia por meio da Secretaria Municipal de Educação, início a distribuição de kits de higiene para os estudantes da Rede de Educação Infantil do Município, que compreende crianças de até 5 anos, matriculados nos ensinos de creche e pré-escola.

De acordo com a Secretaria de Educação, as coordenações das escolas estão fazendo contato com as famílias, para informá-las que os kits poderão ser retirados nos dias e horários definidos por cada unidade.

Os kits destinados aos alunos das creches contêm itens como, mamadeira, pratinho, copinho, shampoo, condicionador, creme de pentear, sabonete, pomada, lenço umedecido, toalha e fralda. Já os alunos de pré-escola receberão toalha, shampoo, condicionador, pasta de dente e pomada.

Ao todo, 12 unidades escolares já estão distribuindo, sendo elas as creches municipais Dr. Roberto Cotrim, Antônia dos Santos Paiva, Sandra Maria Ferreira Cotrim, Augusto Borges Rodrigues, Celina Alves Ferreira e as Pré-Escolas Maria José de Aquino e Geralda Alves. Também estão fazendo a entrega as Escolas Dom Ottorino Zanon, Sebastião Bernardo, Wagner Guimarães e Campo Belo.

A distribuição segue as medidas de segurança para evitar aglomeração e proliferação do coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscara facial e disponibilização de álcool em gel. Em todas as unidades também é praticado o distanciamento social, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde – OMS.