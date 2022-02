Secretaria de Educação de Porto Real inicia preparativos para retorno às aulas em 2022

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 17:22 horas

Porto Real- No próximo dia 7 de fevereiro, segunda-feira, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real, SMECT, dará início ao Ano Letivo de 2022. De acordo com a SMECT, no retorno os estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino terão aulas totalmente presenciais.

Além disso, a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, explica que as crianças da Creche e Pré Escola passarão por um período de adaptação, onde a princípio os estudantes terão um horário reduzido, passando por uma ampliação gradativa nas primeiras semanas.

“O plano de retorno às aulas também contou com uma abertura online voltada aos profissionais de educação nesta terça, 1º de fevereiro, com a presença ilustre do professor Ronaldo Casagrande, vice presidente do Instituto Casagrande e que discursou sobre a Educação do Futuro. Nosso objetivo é proporcionar um desenvolvimento contínuo da formação dos educadores, visando ampliar a qualidade do ensino desenvolvido no município”, destaca Maria Madalena.

Já o prefeito, Alexandre Serfiotis, se mostrou feliz com o início de um novo ciclo escolar e ressaltou a importância de respeitar os protocolos de prevenção a Covid-19. “A Educação, além da transmissão de conhecimentos, contribui para a formação cidadã dos estudantes. Para que tudo ocorra bem, algumas regras deverão ser seguidas, como o uso de máscara obrigatório para os estudantes a partir dos 3 anos. Além disso estamos felizes em anunciar uma importante conquista para a categoria dos profissionais da educação, a implantação de 1/3 de carga horária reservada para planejamento e estudos conforme prevê a Lei Federal 11. 738/08”, disse Alexandre Serfiotis.