Secretaria de Educação de Volta Redonda vai premiar professores destaques do ano

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda vai premiar os professores destaques do ano. A premiação foi criada pelo secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, e busca reconhecer as práticas desenvolvidas pelo corpo docente na rede municipal de ensino, valorizar e dar publicidade às ações promovidas no ambiente escolar. Os profissionais serão escolhidos por meio de votação nas escolas e os eleitos receberão uma placa de homenagem, medalhas e uma viagem com direito a um acompanhante para um hotel em Caxambu-MG.

A cerimônia de premiação ocorrerá em um grande evento a ser realizado em outubro, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., localizado no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

“Estamos fazendo de tudo para garantir a valorização dos nossos professores. E este prêmio é mais uma prova disto. Queremos incentivar as boas práticas no ambiente escolar, compartilhar bons exemplos e mostrar o quanto eles são importantes para o futuro de Volta Redonda. Percebemos que o corpo docente recebeu muito bem a nossa ideia”, comentou o secretário Sérgio Sodré.

Na primeira etapa, os profissionais serão escolhidos por votação em suas unidades escolares, com participação dos próprios docentes, com exceção da equipe diretiva e técnica. O pleito levará em consideração critérios como: pontualidade; assiduidade; entrega de documentos; participações em conselho de classe, nas atividades curriculares da unidade escolar; conduta de respeito, cordialidade, imparcialidade e seriedade com os demais profissionais da escola. O mais votado de cada unidade será premiado.

“Nós vamos fazer uma festa muito bonita a ser realizada próxima ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. É uma celebração importante e que há muito tempo sonhávamos com isso e que agora, graças ao professor Sodré, está sendo possível. Ninguém constrói um futuro sem a educação e não medimos esforços para valorizar, incentivar e melhorar o ensino em Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.