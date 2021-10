Secretaria de Educação implanta Projeto Reforço Escolar

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 09:43 horas

Medida visa resgatar conhecimento dos alunos que tiveram aprendizagem comprometida em função da Covid-19

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Educação realiza até o dia 17 de dezembro, o projeto Reforço Escolar em matemática e português. A iniciativa é direcionada aos alunos das turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e visa resgatar a aprendizagem, que foi durante impactada pela pandemia da Covid-19.

Na avaliação do secretário da Pasta, Marcus Vinicius Pires de Barros, embora o município tenha adotado uma série de medidas para levar conhecimento e atividades aos alunos durante o ano de 2020, a pandemia ocasionou uma série de defasagem no desenvolvimento das habilidades e competências básicas necessárias a todos os educandos.

“Fomos uma das primeiras cidades a retomar as aulas presenciais neste ano, no sistema híbrido e com revezamento de alunos, seguindo todos os protocolos sanitários do Ministério da Saúde. Conforme a vacinação foi avançando e a segurança também, retomamos na última segunda-feira, dia 18, às aulas presenciais com 100% dos alunos”.

Marcus destacou ainda que a própria unidade escolar fez o levantamento sobre a proficiência dos alunos, detectando aqueles que necessitavam do Reforço Escolar. “Assim, fizemos contato com os pais ou responsáveis e começamos o projeto também no dia 18, ampliando as possibilidades de aprendizagem dos nossos alunos e oferecendo-lhes a oportunidade de reforçar, aprofundar ou suprir as carências apresentadas”.

As aulas acontecem em sistema presencial, com turmas de no mínimo 05 alunos e no máximo 15. A carga horária é de quatro aulas semanais, com duração de 50 minutos. Para os alunos do 5º ano, as aulas são realizadas nos seguintes horários: de 11:10 às 12:00; de 12:00 às 12:50 ou das 16:10 às 17:00, conforme o turno frequentado pelo educando. Já os alunos do 9º ano assistem às aulas de 11:30 às 12:20 ou de 17:30 às 18:20.

Das 51 escolas que possuem o público alvo do projeto, três não apresentaram alunos com rendimento abaixo da expectativa projetada pela Secretaria. Das 48 restantes, 43 já estão com a proposta em pleno funcionamento, o que corresponde a 90% da totalidade das unidades que desenvolvem o Reforço Escolar.

– Os pais que foram contactados e ainda não encaminharam seus filhos para o projeto, ainda podem fazê-lo. Estamos unidos em torno de um objetivo comum: proporcionar sempre a melhor educação aos nossos alunos, de acordo com a nossa realidade – concluiu o Secretário.