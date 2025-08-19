terça-feira, 19 agosto 2025
Secretaria de Estado de Saúde reforça cuidados com a Covid-19

Diante do aumento de casos graves, nova edição do Panorama Covid apresenta alta de três indicadores precoces e nas internações

by alice couto

Foto: Arquivo

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou, nesta terça-feira (19), o Panorama Covid, que observa diferentes indicadores precoces da doença e permite analisar o cenário com antecedência. A nova edição analisa as últimas quatro semanas, e aponta tendência de aumento em três indicadores precoces e no número de internações por Covid-19.

As taxas de positividade têm crescido entre os testes rápidos feitos no SUS e nos de RT-PCR analisados na rede pública de laboratórios e na rede particular DASA. Além disso, o número de internações também tem aumentado progressivamente: a estimativa é de que, na última semana, tenham ocorrido 49 internações pela doença.

As taxas de positividade nos laboratórios públicos têm acumulado aumentos entre julho e agosto. Entre os dias 13 e 19 de julho, dos testes rápidos disponibilizados no SUS, em média, 9,7% foram positivos. Já no período entre 3 e 9 de agosto, o número passou para 17,5%.

Dos testes RT-PCR processados pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ), a positividade passou de 5,6% entre 13 e 19 de julho, para 14,4% entre 3 e 9 de agosto. Na rede particular de laboratórios DASA, a positividade passou de 20% para 30,6% no mesmo período.

“Ao rastrear os testes na rede laboratorial pública e particular, é possível antecipar o cenário da Covid-19. Diante desse aumento, reforçamos a importância da vacinação entre pessoas com mais de 60 anos, para evitar complicações da Covid-19”, explica a superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do estado, Luciane Velasque.

Para a SES-RJ, a vacinação é a principal medida contra a Covid-19. Caso surjam sintomas gripais, a recomendação é evitar locais fechados, fazer uso de máscaras e buscar um serviço de saúde para avaliar a possibilidade de testagem e iniciar as medidas de contenção para evitar a dispersão do vírus. Outras medidas de prevenção devem ser mantidas, como a higienização das mãos. Há também um tratamento para a Covid-19, indicado pelo Ministério da Saúde e disponível nas unidades do SUS.

