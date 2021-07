Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 18:18 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, recebeu uma denúncia de descarte indevido de entulho em área pública. O descarte foi feito na Rua Vereador Dr. Ernesto da Silveira, no bairro Vila Coringa, onde depositaram irregularmente resíduos de construção civil, às margens da linha férrea, em via pública. Os indivíduos foram multados, advertidos, instruídos a recolher e proceder com a destinação adequada dos resíduos.

A denúncia foi feita através de um vídeo na terça-feira, 29, onde flagraram os indivíduos descartando todo o resíduo no local. Um tempo depois, a guarda ambiental conseguiu achar e identificar os indivíduos do vídeo, levando-os na quarta-feira, 30, ao local e fazendo com que recolhessem o lixo depositado.

O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, falou sobre o ocorrido. “O prefeito vem fazendo melhorias e reparos por toda a cidade e uma ação desta além de sujar, impacta diretamente o meio ambiente de uma forma agressiva”, concluiu.