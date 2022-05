Secretaria de Meio Ambiente de Porto Real, lança concurso fotográfico, “Um olhar sobre o ambiente”.

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 18:31 horas

Porto Real- Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real, SMMA, lança o concurso “Um olhar sobre o ambiente”. Podem participar somente moradores do município e a foto concorrente deve ser relacionada ao tema ambiental, sendo registro da cidade, deve ser inédita e enviada em forma de anexo, entre os dias 1º e 27/06 para o e-mail: [email protected]

Segundo informações da SMMA, os menores de 18 anos também podem participar, mas deverão apresentar autorização por escrito do responsável legal. Uma equipe julgadora selecionará três fotos e será aberta a votação popular no site da Prefeitura Municipal para que o público escolha a fotografia vencedora. O primeiro colocado receberá uma máquina fotográfica instantânea e segundo e terceiro colocados ganharão um kit Ring Ligth . As três premiadas e as 7 melhores, sendo 10 no total; serão expostas na Casa do Imigrante, no Horto Municipal e divulgação nas redes sociais.

O Secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, destacou que Porto Real tem lugares encantadores e que unir o tema ambiental à beleza local, além de estimular os amantes da natureza e fotografia a participar de um evento comemorativo ao Dia do Meio Ambiente é um caminho para o trabalho de conscientização ambiental da necessidade da preservação. “Qualquer pessoa pode participar, não é preciso ser profissional de fotografia. Convido nossos munícipes a escolher um lugar desta nossa linda cidade, fazer uma foto e participar” – Salientou Mauro Ettore.

O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou a Secretaria pela iniciativa de realizar o concurso e frisou que é importante estar sempre promovendo ações que reafirmem a necessidade de preservação e exaltação do meio ambiente. “Tenho certeza que teremos lindas fotos de lugares incríveis da nossa cidade.Esse concurso certamente vai despertar a própria população a ter um olhar especial para pontos da nossa querida Porto Real”. Participe! – Convidou o Prefeito.