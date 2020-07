Secretaria de Obras apresenta balanço das ações em Porto Real

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 16:26 horas

Porto Real– A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) fez um resumo das obras realizadas nos últimos anos em Porto Real, e ainda das que estão em andamento. Foram diversas realizações, entre elas: construções e melhorias relacionadas às redes coletoras de esgoto sanitário; de água potável e de drenagem; recapeamento asfáltico; revitalizações de complexos esportivos e de outros próprios municipais; pavimentação asfáltica e de piso intertravado; construções de unidades de saúde; de educação e de assistência social; obras de adequação viária e de urbanização.

Confira as obras realizadas em cada setor

Educação

– Conclusão da construção da Creche Municipal Enrico Secchi (Jardim da Acácias).

– Reconstrução do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Ferreira. (Bairro Fátima)

– Construção de duas salas de aula regulares na Escola Municipal Professora Eliana Provazi (Village).

– Construção das Creches de Bulhões e do Village (em andamento).

– Revitalização das Escolas Municipais concluídas: Cruz e Souza (Jardim da Acácias), Patrícia Pineschi (Fátima), Maria Hortência Nogueira (Jardim Real) e das Creches Municipais: Professora Cacilda Verri Marassi (Jardim Real) e Waldir Roberto da Conceição (Village).

– Revitalização de Escolas Municipais em andamento: José Ferreira da Silva (São José), Marina Graciani Fontanezzi (Vila Marina/Bulhões), CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes (Freitas Soares – em andamento).

Saúde

– Construção das Academias da Saúde nos bairros: Freitas Soares e Novo Horizonte; Academia ao Ar Livre do Bairro de Fátima.

– Construção da Sala de Tomografias e do Morgue (necrotério); ampliação do CTI, reforma nos leitos da Maternidade e instalações de dois novos leitos na Unidade Intermediária (UI) do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis.

– Reforma geral do Policlínico do bairro Jardim das Acácias e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS – Jardim Real), envolvendo ampliação da cozinha; troca de pisos de todo o local; construção de varanda coberta e de almoxarifado e ainda de um acesso interno para área de lazer.

– Revitalização da Unidade de Saúde da Família: Novo Horizonte; Bulhões; São José; Jardim Real; Policlínico do Bairro Fátima; Casa da Mulher Clementina Tavernari; Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis e do Centro de Especialidades Odontológicas.

Assistência Social

– Reforma geral do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Novo Horizonte e construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Freitas Soares (em andamento).

– Revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Fátima.

Esporte e Lazer

– Revitalização dos Complexos Esportivos e de Lazer dos bairros: Novo

Horizonte; Village; Freitas Soares; Jardim das Acácias; Jardim Real;

– Revitalização do Ginásio Gustavo Pereira.

– Revitalização do Campo do Centro Real.

– Construção da Quadra Poliesportiva do bairro Parque Mariana (em andamento).

Obras em geral

– Recapeamento asfáltico e urbanização da Avenida B; do trevo de acesso ao Polo Industrial; recapeamento asfáltico e infraestrutura em Bulhões; urbanização com recapeamento asfáltico na Avenida 8 e Rua Seigo Chokyu.

– Construção de ciclovia de pavimentação asfáltica, localizada na Avenida Renato Monteiro, no trecho entre o bairro Colinas e a Mina Dom Pedro II (em andamento).

– Requalificação urbana da Servidão Alfredo Mattos, situada entre as Ruas 12 e Amazonas no bairro Jardim das Acácias, que inclui a construção de um mirante na localidade (em andamento).

– Extensão da rede de distribuição de água da Avenida Renato Monteiro, próxima ao Polo Industrial e entre as ruas Ubaldino Graciani, Estevam Domingos Pederassi e Avenida Dom Pedro II.

– Revitalização da Lagoa do Jardim das Acácias (em andamento).

– Revitalização da Praça do Bairro Novo Horizonte.

– Eficientização do sistema de iluminação pública com luminárias de

LED nos 3 mil pontos existentes e extensão de rede (em andamento).

– Obras de substituição da rede de águas pluviais da Rua 3, Novo Horizonte.

– Operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade (contínuo).

– Adequação viária na Avenida Paschoina Lançoni Tavernari, com a implantação de dois retornos.

– Pavimentação asfáltica na Rua 1, no bairro Jardim das Acácias; na Rua Paraíba, no bairro Fátima e Rua Rondônia, no bairro Freitas Soares.

– Adequação viária e sinalização de trânsito da Rua Hilário Ettore.

– Construção de redes coletora de esgoto e de distribuição de água potável na Avenida Renato Monteiro, nos trechos entre a Rua Dona Betina e a Fernando Bernardelli (área popularmente conhecida como Santa Cruz)

– Obras de urbanização com construção de rede coletora de esgoto sanitário e rede de distribuição de água potável em andamento nas ruas: João de Barcelos, Saturnino Braga, Custódio José de Melo, Saldanha da Gama, Nilo Peçanha e Duque de Caxias.

– Construção de rede de drenagem de águas pluviais no Parque Mariana (em andamento).

– Urbanização das vias públicas na Vila Marina e em Bulhões.

– Obras de urbanização com construção de rede coletora de esgoto e água Potável, na Ana Maria Bernardeli (Centro).

– Pavimentação na Rua André Luiz (Centro) (em andamento).

– Construção do sistema de drenagem na Av. Dom Pedro II (licitada).

– Construção de drenagem e pavimentação no Loteamento Palmeiras (em andamento).

– Adequação viária na Avenida Renato Monteiro, próximo ao Tecnopolo (em andamento).

– Construção de estrutura para funcionários e usuários do Cemitério Municipal (em andamento).

– Serviços de manutenção continuada: limpeza urbana; manutenção elétrica e mecânica; implantação do serviço “Entulho Aqui”; manutenção geral de prédios públicos, entre outros.