Secretaria de Planejamento promove capacitação de servidores em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) de Volta Redonda, em parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCE (Tribunal de Contas do Estado), iniciou nesta semana dois cursos para os servidores municipais do Sul fluminense. No auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, o tema abordado é “Valor estimado das Contratações Públicas sob a ótica da Nova Lei de Licitações”, ministrado pelo professor Luiz Antonio Lage Rosa, que atua na Secretaria Geral de Controle Externo do TCE. Já o curso de “Prestação de Contas com ênfase nos relatórios de Controle Interno”, ministrado pelo professor Julio Cesar dos Santos Martins, servidor da Coordenadoria de Auditoria de Contas de Gestão do TCE, acontece no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), campus Aterrado.

Os dois cursos começaram nessa segunda-feira, 2, e são ministrados nos períodos da manhã e à tarde. Na Biblioteca Municipal, as aulas seguem nesta terça e na quarta-feira (3 e 4/10). E o curso de prestação de contas, no UGB, terá aulas nos dias 3, 4, 9 e 10. Para participar, os servidores se inscreveram previamente pela plataforma da Escola de Contas do TCE. A Prefeitura de Volta Redonda está representada na capacitação por funcionários das secretarias de Planejamento (Seplag), Saúde (SMS) e Educação (SME); da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda); da Central Geral de Compras (CGC); e Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

A secretária de Planejamento, Cora Peixoto, enfatiza que o Poder Executivo busca sempre a excelência e eficiência dos serviços públicos e, para alcançar esse objetivo, é fundamental investir em capacitação aos servidores, para que haja uma atualização contínua de seus conhecimentos para atender às necessidades da sociedade.

“Essa prática não apenas contribui para o aprimoramento individual, mas também promove um serviço público de qualidade e alinhado às demandas da população. No cenário atual, com avanços tecnológicos e atualizações constantes na legislação e políticas públicas, é crucial que os servidores estejam atualizados sobre as melhores práticas, as inovações e as tendências em suas áreas de atuação”, afirmou Cora, lembrando que os profissionais que fazem os cursos atuam como multiplicadores, passando aos colegas o que aprenderam na capacitação.