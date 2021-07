Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 10:54 horas

Itatiaia- O Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no Jardim Itatiaia, foi o local escolhido pela Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria da Saúde, para realizar a partir de agosto um mutirão de cirurgias eletivas no município.

Entre as cirurgias que serão realizadas neste mutirão e que já estão sendo preparadas pela secretaria de saúde, estão as gerais, proctológicas, ginecológicas e vasculares.

De acordo com o Secretário de Saúde, Leandro de Oliveira, ao todo será atendido 250 pessoas que estão aguardando na lista de espera pelos procedimentos, após já terem recebido seus diagnósticos.

Ainda conforme explica o titular da pasta, a partir do dia 26 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde começará a fazer contato com os pacientes para realizar os agendamentos, de acordo com cada caso em específico.

– Atualmente temos uma fila com 250 pacientes aguardando por cirurgias. Vimos a necessidade de fazer esse mutirão para atender todos que aguardam. Nosso objetivo é realizá-las durante o mês de agosto, no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal e assim atender todas as pessoas que estão na fila aguardando, concluiu o secretário.